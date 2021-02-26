В пятницу утром, 26 февраля, «утонул» Восточный обвод и улица Рязанская Фото: Игорь Копытов

Слежавшийся снег на обочинах дороги создал эффект канала, и талая вода ближе к утреннему часу-пик стала застаиваться на проезжей части в низинах. Так, практически напротив «Глобуса» легковушки уходили под воду почти по колесо. Впрочем, даже большегрузам приходилось снижать скорость до 5-10 км/ч, что привело к образованию гигантских пробок, начавшихся от Восточного путепровода в сторону центра.

Впрочем, вторая «ванна» образовалась и на улице Рязанской, в районе СТОА. Там глубина достигала практически 30 сантиметров, что было видно по рабочим, спешно старавшимся прокопать сливные канавки в слежавшихся снежных надолбах по краям дороги. Учитывая на данном участке наличие перекрестка, пробка тут тоже образовалась немалая.

Сложностей для водителей прибавили два локальных ДТП примерно в том же районе.

«Комсомолка» будет продолжать следить за ситуацией в течение дня.