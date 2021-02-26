26 февраля погода вносит свои коррективы в планы туляков: утром в городе образовались пробки

Как сообщили очевидцы «Комсомольской правде», на некоторых улицах Тулы 26 февраля образовались длинные пробки. Так, очень медленно двигался автомобильный поток на Восточном обводе. По информации с карт, там случилось сразу два ДТП неподалеку друг от друга.

Кроме того, ожидаемая пробка на улице Советской примерно до площади Ленина, на Демидовской Плотине и на части проспекта Ленина.

Вероятно, пробки связаны с сильной оттепелью, которая пришла в столицу региона. На некоторых улицах машины, по сообщениям очевидцев, оказались по колеса в лужах. На улицах образовываются настоящие непролазные реки, ведь в этом году выпало рекордное количество снега. Советуем выходить из дома заранее.