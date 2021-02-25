На Казанской набережной в Туле продолжают лепить огромного снеговика

Огромного 40-тонного снеговика продолжают лепить на Казанской набережной в Туле. Его рост составит девять метров. К работе над снежной фигурой уже приступил скульптор.Постепенно из трех снежных цилиндров начинает вырисовываться образ улыбчивого снеговика. По задумке он будет держать в рука гармонь. Кроме того, скульптуру планировали разукрасить, когда она будет готова.В настоящий момент скульптор почти закончил голову снеговика и работает над гармонью. Будем следить за рождением символа тульской зимы этого года!