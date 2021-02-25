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На Казанской набережной в Туле продолжают лепить огромного снеговика

На его постройку понадобится почти 40 тонн снега
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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