В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь Копытов

Как поется в известной песенке, человек собаке — друг. Только вот в городских условиях сохранить эту дружбу и не нарушать правила содержания четвероногих питомцев желают не все.

В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь КОПЫТОВ

Собака в наморднике, на поводке в общественном месте — это основные требования статьи 13 ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными...». Ну, и, конечно, соблюдение гигиены — те самые пресловутые пакетики и совочки. Плюс, соблюдение мест, где может находиться четвероногий друг. Категорически запрещено выгуливать своих питомцев на территориях больничных парков, детских садов, школ, на детских и спортивных площадках во дворах. Если же говорить о парках, то на данный момент в Туле в каждом из них есть специально оборудованные площадки. Более того, в том же Белоусовском их даже две.

Правила знают все собаководы, а вот соблюдают их, если честно, единицы. Оно и понятно — гораздо проще пройтись со своим четвероногим другом до ближайшего магазина и обратно, а заодно по пути «сделать все дела». Да еще и не убрать за собой. Оправдание таких граждан вполне весомое. По крайней мере, для них самих: площадок для выгула в городе очень мало, учитывая имеющееся число домашних питомцев. Плюс расположены они для большинства достаточно неудобно и далеко.

В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь Копытов

Особые правила

И если у жителей окраин есть хотя бы малолюдные пустыри, то в центре Тулы, насыщенном транспортом и плотной застройкой, единственной комфортной для собаководов территорией является Белоусовский парк. А он — равно как и Рогожинский с Комсомольским — относится к особо охраняемым природным территориям, имеющим гораздо более жесткие требования по режиму. Тут вообще находиться вне площадок с животными, тем более без поводка, чревато штрафом. Допустим лишь проход по кратчайшему пути.

Насколько собаководы соблюдают правила и проверяли во время очередного совместного рейда представители дирекции тульских парков, правоохранительный органов и регионального минприроды. Попутно вручая памятки и предупреждая о грядущих штрафах.

В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь КОПЫТОВ

Разные собаки, разные хозяева

Выводы рейда не то, чтобы неутешительные — утром 25 февраля со своими питомцами в Белоусовском парке было не так много людей. Сказалась скорее всего погода — мокрый то ли снег, то ли дождь с небес, высокая влажность. Те самые условия, в которых, как в знаменитой поговорке, хороший хозяин своего четвероногого друга за порог не выпустит.

Большинство находились на специально оборудованных площадках. Кто-то оказался, действительно, законопослушным гражданином, а кто-то честно признался, что, может, и хотел бы гулять со своим питомцем в неположенном месте, но «на улицах везде рассыпан реагент, что же я враг своему псу?»

А вот Виктор Павлович Серов, охотник со своим терьером, вообще категорически заявил:

- Я противник содержания собак в квартирах — четвероногие от этого только страдают, теряют свои качества породы. Я в городе просто пережидаю зиму, в ближайшее время переберусь на дачу жить, на природу. А остальное зависит от воспитанности - разные собаки, разные люди. Кто-то убирает за своими друзьями, кто нет. Надо отдать должное, невоспитанные преимущественно вдоль ограды гуляют.

В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь КОПЫТОВ

В поисках компромисса

Несколько владельцев собак были замечены и все оборудованных площадок. Один при виде полицейского в форме задал такого стрекача, что моментально скрылся в утреннем сумраке меж берез. Другой — мужчина средних лет — признал, что просто идет «как раз кратчайшим путем» до места выгула, что правилами не запрещается.

А вот Павел Баздрев, занимавшийся утренней пробежкой в компании своего трехлетнего «дворянина» Дружка, оказался неприятно удивлен запретами:

- Собака воспитанная никогда не кинется просто так на человека. Она будет находиться возле хозяина, слушаться его. Так что мне кажется, по дорожкам парка мы вполне могли бы бегать по утрам. Теперь, значит, придется искать другие места для прогулок, уходить куда-то за гаражи, на пустыри. Это очень неудобно... Стоило бы поискать компромисс. Мое предложение: например, выбрать время, в которое разрешили бы такие прогулки — когда никого вокруг нет. При условии, что собака на поводке, и все меры гигиены будут соблюдаться, я не вижу вообще никаких проблем. А может, создать какую-то зону в парке по внешнему периметру для бега.

В Тульских парках прошли рейды по соблюдению собаководами правил выгула животных Фото: Игорь КОПЫТОВ

Закон есть закон

Но, компромисса, не предвидится. Это подчеркнула Елизавета Нетвитова, эколог первой категории дирекции особо охраняемых природных территорий регионального минприроды:

- Если есть предложения, мы обязаны их рассмотреть. Но это федеральные законы. Мы никак не сможем повлиять на них. Особо охраняемые территории имеют особый режим, при котором выгул собак запрещен. При этом, есть намордник или нет, роли не играет — он одевается только на собак особо опасных пород. Таковых всего 13, из которых 2 — гибриды волка с собакой.

Опять же, почему такие требования в трех тульских парках? Дело в том, что здесь живут редкие породы птиц, занесенные в Красную книгу. В весенний период происходит их гнездование. Есть те, кто делают это на земле — пеночки, соловьи. А собаки, отпущенные с поводка могут разорять такие гнезда. Этого допускать нельзя.

Николай Тяпкин, участковый уполномоченный, в свою очередь добавил:

- Рейды, подобные сегодняшнему, проводятся на регулярной основе. В среднем, один — два раза в неделю. С нового года, совместно с минприроды, пока в разъяснительном режиме — раздаем памятки, указываем людям на их ошибки.

Впереди — реальные штрафные санкции. В соответствии со статьей 8.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях размер наказания может составлять от трех до четырех тысяч рублей.