Николай Воробьев: Губернатор поставил задачу организовать широкое обсуждение Программы развития региона на предстоящие 5 лет

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев

На состоявшемся сегодня, 25 февраля, заседании фракции «Единой России» регионального парламента председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев обратился к коллегам-депутатам:

– Мы с вами вступаем в новый электоральный цикл – в этом году в единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной Думы. А в регионе пройдут очень значимые для жителей области выборы губернатора. Сегодня мы будем обсуждать с вами законопроект о выборах высшего должностного лица региона. Облизбирком приводит закон в соответствие с федеральным законодательством. Значение и самого закона, и процесса избрания губернатора вам объяснять не нужно. Но на что я хотел бы обратить внимание.

Вы знаете, вчера на оперативном совещании у губернатора были объявлены изменения в структуре и руководящем составе правительства области. В первую очередь, эти изменения вызваны необходимостью решать задачи, которые поставил президент России. Но есть еще одна причина таких кардинальных преобразований. В 2016 году правительство региона совместно с общественными организациями, представителями экспертного сообщества, жителями сформировало программу социально-экономического развития региона до 2021 года. К сегодняшнему дню она успешно выполнена, а по некоторым показателям даже перевыполнена. И вчера губернатор поставил задачу обновленному экономическому блоку начать формирование программы развития Тульской области до 2026 года. Проект документа должен быть представлен до конца апреля. Учитывая опыт 2016 года, Алексей Геннадьевич поручил обсудить Программу с жителями области. И к этой работе попросил подключиться нас, коллеги – депутатов Тульской областной думы, членов фракции «Единая Россия». Это очень серьезное и ответственное поручение. И уже с сегодняшнего дня мы начинаем формировать планы этой работы. Ваши пожелания, ваше мнение обязательно будут учтены. Нам с вами необходимо получить качественную обратную связь от жителей региона. Ведь конечная цель программы социально-экономического развития области – это благополучие граждан. И их видение задач, которые нужно решить для достижения этой цели, - это главное условие того, чтобы Программа была эффективной.