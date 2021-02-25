Белевская пастила выходит на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. Фото: материалы пресс-служб

Представители наших предприятий презентовали свою продукцию в Павильоне российских продуктов питания в ОАЭ. «Белевская кондитерская компания» впервые представила новый бренд «PastiLite» и подписала контракт с дистрибьютором из ОАЭ. Для этого компания провела большую подготовительную работу – исследование рынка и его вкусовых предпочтений.

Экспоненты участвуют в выставке Gulfood при полном финансировании Центра поддержки экспорта Тульской области центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Gulfood – это крупнейшая в мире ежегодная специализированная выставка продуктов питания и напитков. Особой популярностью она пользуется у посетителей из стран Персидского залива и Ближнего Востока, поскольку более 95% продуктов питания в эти страны импортируется.