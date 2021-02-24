Ежедневно городские власти рапортуют о том, что на дорогах Тулы работают больше сотни машин спецтехники, среди которых грейдеры, тракторы, самосвалы, разгребая снежные завалы после атак зимней непогоды.Так, сегодня, 24 февраля, днем снег разгребали 97 единиц техники и 30 человек, а ночью город убирали 99 машин. Снег ночью вывозили 7 бригад с проспекта Ленина, ул. Первомайской, ул. Луначарского, ул. Октябрьской, Зареченского моста, а днем - 5 бригад с улиц Октябрьской, Ложевой, с Красноармейского проспекта и Оружейного переулка.Только вот отчетность отчетностью, а у горожан еще и глаза есть. Ладно, не будем вспоминать про такие улицы, как Металлургов или Кутузова. Но даже на самой центральной улице оружейной столицы такие сугробы, что ни в сказке сказать, ни пером описать — высотой с троллейбус. Да на вывоз одной такой кучи целый КамАЗ нужен! И горы снежные эти — рукотворные, как раз с проезжей части и соскобленные. А потому, насколько слежавшиеся, видно, что «квартируют» они на проспекте Ленина отнюдь не день, и не два. И почему-то не вывозятся... Хотя, согласно ГОСТу Р 50597-2017, определяющему основные требования к содержанию дорог и улиц в зимнее время, ликвидировать снежные горы необходимо в течение 6 дней после окончания снегопада.Полбеды бы, если б располагались они просто на газонах — куда их грейдер сдвинул, но нет! Горы снега, как нарочно, вырастают зачастую в парковочных карманах. В центре и так-то сложновато в разгар рабочей недели приткнуть свой автомобиль, а уж в нынешних условиях — так и вовсе почти невозможно. Вот и паркуются автовладельцы «вторым рядом» в нарушение правил дорожного движения, тем самым создавая дополнительные условия для ДТП и пробок.Про остановки общественного транспорта и вспоминать не хочется. Да, сами площадки регулярно расчищаются, но рядом опять же такие кучи свалявшегося снега образуются, что за ними автобуса порой не видно. И опять никому нет дела до вывоза.«Температурные качели» в помощьОтсюда очевидный вывод: ну не готовы просто оказались мы к такой зиме — отвыкли за последние годы. Да и возможности у того же «Спецавтохозяйства» по факту не так уж велики. Это только кажется, что сто единиц спецтехники — это много. Однако, если задуматься о том, что в Туле порядка семисот улиц — больших и малых — то выходит, что, например, один и тот же трактор может посетить одно и то же место в городе максимум раз в неделю. А за такой срок в условиях нынешней зимы вполне новая снежная гора нарасти успевает.Правда, не совсем понятно, почему, зная о таком «неравноправии» коммунальщики не усиливаются дополнительной техникой — теми же самосвалами для вывоза снежных гор... Что ж, пресловутые «температурные качели» нам в помощь. Грядет оттепель до +3 днем (правда, с ночными морозами до -12) — это вполне поможет существенно избавить город от снежных завалов. Только куда эту ручьи потекут? В ливневую систему, а ее возможности в Туле не беспредельны, поэтому многие жители низинных частей города уже в ужасе от ожидания потопа.Заметенные дворыС другой стороны, и сами туляки зачастую виноваты в снежных завалах у дорог. Оставляют в парковочных карманах свои авто на ночь, так что спецтехнике никак не выполнить свою работу.Равно как и во дворах, где уборка снега — обязанность управляющих компаний, согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (пункт 3.6.1). Но там хотя бы есть возможность работать в дневное время суток, не вызывая нареканий. А нарекания как раз есть, и даже от жителей центра города, а не только окраин. После того, как балканский циклон «Волькер» принес за два дня 75% месячной нормы осадков, УК обязали в кратчайшие сроки расчистить дворовые территории. Кажется, очевидно, что это не получилось в большинстве случаев до сих пор.Например, накануне на портал «Открытый регион 71» за 2 дня поступило больше 100 обращений из-за плохой уборки снега. Меж тем, уровень сугробов, который в соответствии с правилами является допустимым на дворовых газонах, составляет 80 см. Если данный показатель превышен, то с такой территории снежные отложения нужно оперативно вывозить. В противном случае предусмотрены штрафные санкции. Для должностных лиц УК наказание составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 450 тыс. рублей.Кто кому и что долженИтак, за уборку и — главное в нашем случае — вывоз снега с магистральных улиц отвечает «Спецавтохозяйство». Городские мосты и путепроводы очищает от снега МУП «Дормостстрой». Подъезды к школам и больницам, а также улицы в жилых массивах чистят районные администрации. Дворы — управляющие компании.Контролирующим органом работы управляющих компаний в Туле является, в частности, Государственная жилищная инспекция, в адрес которой туляки могут отправлять претензии по качеству оказываемых услуг. А еще посредством портала «Открытый регион 71» и звонка в Единую дежурно-диспетчерскую службу.