Санаторий «Строитель»: комплексное обследование и высокоэффективное лечение

Санаторий «Строитель» стоит на берегу полноводной Оки, в городе Алексин

Санаторий "Строитель" - это уникальный бальнеологический курорт Тульской области. В прошлом году он стал победителем конкурса в номинации "Лучшей здравницей для всей семьи". И это вторая победа санатория в народном конкурсе. Тысячи жителей региона отдали свои голоса за любимое место отдыха и оздоровления.

Санаторий «Строитель» стоит на берегу полноводной Оки, в городе Алексин. Здравница расположена посреди соснового бора в 130 км от шумной Москвы. Здесь можно совместить лечение с размеренным отдыхом, попить целебной воды. Созданы необходимые условия для проживания, лечения и досуга отдыхающих. Санаторий рассчитан на 200 мест.

Комплекс состоит из оборудованного лифтом семиэтажного спального корпуса, здания клиники, столовой, бальнеологической лечебницы и собственной котельной, которая в холодный период обогревает не только жилые здания, но и переходы между ними так, что в любую точку здравницы можно попасть, не выходя на морозную улицу.

В санатории «Строитель» предлагается весь комплекс услуг на высоком уровне

Также на территории комплекса отдыхающим доступны банный комплекс, бассейн, бювет с минеральной водой, магазины, охраняемая парковка, столовая и кафе, заказ такси и экскурсий.

В летний период работает детский клуб: игры на свежем воздухе, прикладное творчество; школа юных талантов: мастер-классы по танца, актерскому мастерству, подготовка концертов художественной самодеятельности. Для взрослых: поисковые игры, тимбилдинги, бильярд, показ фильмов, концертные программы, караоке, дартс, настольный теннис, волейбольная площадка, русское лото, дискотеки и многое другое. Близ санатория, в десяти минутах ходьбы — «дикий» пляж на реке Ока — излюбленное место отдыхающих.

Также на территории комплекса отдыхающим доступен банный комплекс

Комфорт и лечение

Для лечения используется минеральная вода из природного источника, которая помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, нарушении обмена веществ, нарушениях мочеполовой сферы, железодифицитной анемии. Аналогичных по составу вод, нет в Тульской области или на территории Подмосковья.

В санатории «Строитель» предлагается весь комплекс услуг на высоком уровне. Необходимые обследования обеспечат специалисты следующих категорий: терапевт и невролог, кардиолог и хирург, уролог и проктолог, отоларинголог и эндокринолог, мануальный терапевт.

Новая программа санатория реабилитации после заболеваний респираторных и COVID-19

Для всех, кто перенес Covid и столкнулся с последствиями и осложнениями для здоровья. После болезни часто появляются симптомы:

одышка

повышенная мышечная слабость

перепады настроения

повышенная тревожность

апатия или депрессия, потеря мотивации

снижение концентрации внимания и памяти

нарушение сна

повышенная интоксикация

Программа «Свободное дыхание» - это программа реабилитации после заболеваний дыхательных путей: хронический бронхит, трахеит, бронхиальная астма, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, воспаление легких, вирусных респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.

Разработана в соответствии с Временными методическими рекомендациями "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции" (COVID-19) (утв. Министерством здравоохранения РФ).Лечение по программе «Свободное дыхание» поможет вам вернуться к привычному образу жизни без осложнений.

Все процедуры, направлены на снижение последствий заболевания, увеличения функции легких, укрепление общей выносливости организма, улучшение кровообращения. Минеральная вода из собственного источника поможет ускорить процессы обмена веществ.

Также Санаторий «Строитель», в Тульской области, предлагает услугу Радонолечения. Радоновые ванны и аппликации кремом «заряженым» частичками радиоактивного радона помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и являются традиционным высокоэффективным методом улучшения состояния суставов, не уступая свойствам природных радоновых источников.

Для поведения комплексного обследования в санатории «Строитель» работает оборудованный по последнему слову техники диагностический центр, который сочетает точные лабораторные исследования и комплексную УЗИ-диагностику всех внутренних органов.

В стенах санатория осуществляется лечение систем кровообращения, пищеварения, нервной и мышечной системы, органов дыхания, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы. Для укрепления здоровья применяются как традиционные методы и методики лечения, так и нетрадиционные, разработано пять авторских программ проведения лечения по различным видам заболеваний.

В санатории организовано четырех разовое питание по заказному меню (кроме программ «Эффективное снижение веса» и «Диабету-Нет»). Питание по вышеуказанным программам восьми и шести разовое соответственно, по специальной сбалансированной диете.

Адрес: Тульская область, г. Алексин, Бор.

Телефоны:

8-800-500-55-71 (бронирование)

+7 (4872) 33-39-14 Татьяна Игнатова, stroitel@sanatory.biz

+7 (930) 791-33-65, +7 (4872) 79-33-65 Юлия, sanatory.bron@mail.ru

+7 (930) 791-33-95, +7 (4872) 79-33-95 Галина, stroitel_alexin_ok@mail.ru

Санаторий «Строитель»: комплексное обследование и высокоэффективное лечение