Прошло очередное заседание Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе заседания были рассмотрены вопросы по противодействию коронавирусной инфекции.Президент РСПП Александр Шохин и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев выразили обеспокоенность недостаточностью темпов вакцинации в регионах и на промышленных предприятиях страны. Недостаточна, по их мнению, и разъяснительная работа по пропаганде самой вакцинации.Участники Координационного совета сошлись в том, что вакцинация – единственный метод гарантировать безопасность от распространения коронавирусной инфекции в дальнейшем. В настоящее время промышленные компании страны решают вопросы обеспечения вакциной и информирования сотрудников о важности вакцинации.В Новомосковске предприятия компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко развернули совместно с Новомосковской городской клинической больницей прививочную кампанию. Она стартовала в начале февраля на базе собственного санатория-профилактория «Тонус-Плюс».За первые недели вакцинации более 430 сотрудников АО «НАК «Азот», ООО «Новомосковск-ремстройсервис», ООО «Новомосковский хлор» уже провакцинировались.В преддверии старта программы на предприятиях была организована просветительская работа о вакцинации, мифах и опасностях, связанных с ней. Например, «Новомосковск-ремстройсервис» организовал серию бесед коллектива с Главным врачом ООО «Тонус-плюс», получившую положительный отклик у работников. А первыми действие вакцины на себе испытало руководство организации во главе с директором Андреем Милаковым. Тем самым, продемонстрировав, правильный пример подчиненным.