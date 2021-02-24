Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев. «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев».В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К Монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», - сказал Президент России.Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.- Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму, — отметил он. Активисты движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Председатель Центрального штаба движения Ольга Амельченкова сообщила, что добровольцы также передали ветеранам более 10 000 «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира. Помимо личных поздравлений «Волонтеры Победы» помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это лично.В Туле акция стартовала на площади Победы. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев вместе с активистами возложил цветы к Вечному огню. В мероприятии также приняли участие руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской думы Никита Бурвиков. Участники почтили память погибших защитников Родины минутой молчания.– В День защитника Отечества члены и сторонники регионального отделения партии «Единая Россия», волонтеры присоединились к федеральной акции «Защитим память героев», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – В год 80-летия героической обороны Тулы для жителей города она имеет особое значение – этой акцией мы даем старт нашим патриотическим проектам в честь юбилейной даты.В канун праздника и непосредственно 23 февраля активисты общественных организаций, члены партии возложили цветы к подножиям монументов в честь солдат Победы, у братских могил и памятных мест - у 27 знаковых мемориалов на территории региона. В год 75-летия Победы мы провели оцифровку 854 таких мест для федерального сайта проекта «Я помню».Кроме этого, местные отделения «Единой России», активисты волонтерского корпуса организовали адресное поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Помимо слов благодарности, пожелания здоровья и долголетия фронтовики получили от регионального отделения партии подарочные наборы.