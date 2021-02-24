Так, Вячеслав Романов возглавит министерство промышленности и торговли, первоочередной целью станет обеспечение тесного взаимодействия предприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку войдет в состав нового министерства.В регионе также создан комитет по науке и инноватике, который будет координировать научные процессы во взаимодействии предприятий, учреждений высшего образования и научных организаций.