В Туле запущен новый автобусный маршрут №40 «Завод РТИ – д. Бежка». Он соединяет два округа: Привокзальный и Пролетарский. В автобусе также будут действовать льготы по оплате проезда.На маршруте курсируют 12 машин среднего класса, средний интервал движения в час пик – 10 минут, режим работы с 05:30 до 23:40.Схема движения автобуса № 40: Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова – ул. Газовая – ул. Кутузова – ул. Шухова– ул. Калинина – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская– пр-т Ленина – ул. Первомайская – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. Сурикова – ул. Оружейная.