В Туле на улице Маргелова в пожаре погиб мужчина
Фото: Алексей ФОКИН
На улице Маргелова в Туле 23 февраля загорелась квартира в многоэтажке. Сообщение об этом поступило в Центральный пункт пожарной связи около 2:52 23 февраля.
На место пожара незамедлительно выехали 4 расчета и автолестница. Открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. В комнате выгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.
В пожаре погиб 30-летний мужчина, сейчас следствие выясняет все обстоятельства его гибели. Причина пожара устанавливается.