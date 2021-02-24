В Туле на улице Маргелова в пожаре погиб мужчина Фото: Алексей ФОКИН

На улице Маргелова в Туле 23 февраля загорелась квартира в многоэтажке. Сообщение об этом поступило в Центральный пункт пожарной связи около 2:52 23 февраля.

На место пожара незамедлительно выехали 4 расчета и автолестница. Открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. В комнате выгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.

В пожаре погиб 30-летний мужчина, сейчас следствие выясняет все обстоятельства его гибели. Причина пожара устанавливается.