«Защитник» Отечества: 23 февраля пьяный мужчина до смерти избил сожительницу

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Фото: Алексей ФОКИН

В праздничный день 23 февраля мужчина с женщиной распивали спиртное. В процессе распития они поссорились на бытовой почве. 58-летний мужчина, видимо, не на шутку разозлился, решил не сдерживать гнев и избил женщину.

Удары пришлись в область жизненно важных органов, для девушки они оказались смертельными. Ей было 52 года.

Сотрудники следственного комитета уже провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, теперь допрашиваются свидетели. Ведется расследование уголовного дела.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Такая вот грустная история о «защитнике» нашего Отечества.