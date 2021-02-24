На пожаре в садоводческом товариществе «Медик» в Туле пострадал человек Фото: материалы пресс-служб

23 февраля 2021 года в 10:03 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в доме под дачу по адресу: Тула, СНТ "Медик".

На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Пожар потушили за 15 минут, однако пострадавших избежать не удалось.

В результате происшествия сгорел дом. Для ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 21 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.