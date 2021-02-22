Корреспондент «Комсомольской правды» - Тула» сделал прививку от коронавируса. Продолжение Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Как я писал ранее, то, что сделать прививку необходимо — сомнений у меня не вызвало. Желание возникло практически сразу, как только вакцина стала поступать в регион, то есть в конце прошлого года. Но пришлось ждать начала массовой вакцинации. При этом удачно сложилось, что, когда я, наконец собрался, не надо было заморачиваться предварительной записью в больницу - неожиданно открылся пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор».

Сам процесс занял всего порядка получаса, из которых большую часть времени я просидел в кресле после прививки, на случай возникновения осложнений. Подчеркну, что несмотря на разгар дня, очереди не было.

Неприятных ощущений не ощутил ни в тот день, ни в последующие три. А вот потом проявилась небольшая побочка. Но именно, что небольшая — на четвертый день, в понедельник рано утром я проснулся с температурой. Не сказать, чтобы большой, но неприятной — 37,8. Впрочем, к обеду ее удалось сбить до нормальной.

К вечеру она вновь проявилась, равно как без приема лекарств продержалась и весь вторник. Зато в среду фиксировалось всего 37,4.

Из остальных неприятных ощущений — общая небольшая слабость и сонливость. Вполне возможные производные от той же температуры.

В четверг, в принципе, оставалось небольшая остаточная слабость, но градусник показывал норму.

В дальнейшем опять же все было в порядке.

Что ж, впереди второй этап вакцинации — как и положено, через 21 день. Отчет об ощущениях, как говорили в знаменитом фильме «Чародеи», обязательно воспоследует.