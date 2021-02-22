Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту гибели двух женщин и ребёнка в ДТП под Венёвом

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту гибели двух женщин и ребенка в ДТП под Веневом Фото: материалы пресс-служб

Страшное ДТП произошло накануне в Тульской области. На 143 км автодороги Р22 "Каспий" столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer. Один из автомобилей вылетел на полосу встречного движения. В результате происшествия погибли женщины-пассажиры двух автомобилей и малолетний ребенок. Оба водителя сейчас находят в больнице в тяжелом состоянии.

Прокуратура Веневского района начала проверку обстоятельств ДТП. Будут установлены все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

На месте происшествия находился заместитель прокурора Тульской области Антон Шелепанов.