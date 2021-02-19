«Комсомольская правда» - Тула» представляет участника конкурса «Клиника года - 2021»

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Государственное учреждение здравоохранения Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева является крупнейшим в области специализированным лечебным учреждением, оказывающим психиатрическую помощь населению Тульской области, а именно обследование больных, диагностика психических заболевании, лечение с использованием всех видов терапии, психотерапии, мероприятий по социально – трудовой реабилитации и реадаптации, трудовая экспертиза и другие. Главный врач - заслуженный врач России Лев Викторович Лосев.

Психиатрическая помощь в больнице осуществляется на основе принципов гуманности соблюдении прав человека в соответствии с Федеральным законом от 21.10.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (приказ №245 от 01.01.1993г.).

Основные задачи:

- проведение профилактических мероприятий для уменьшения количества обострений психических заболеваний;

- проведение просветительской деятельности направленной на улучшение осведомленности пациентов о правах граждан, получающих психиатрическую помощь и правилах ее оказания;

- оказание лечебной психиатрической помощи пациентам (первичный прием, повторная консультация, дообследование с целью дифдиагностики, наблюдение и ведение пациента после выписки из стационара);

- оказание лечебной психиатрической помощи пациентам до 18 лет (первичный прием, повторная консультация, дообследование с целью дифференциальной диагностики, наблюдение и ведение пациента после выписки из стационара);

- проведение медицинских психиатрических освидетельствований (для допусков к различным видам деятельности, управлению автотрантпортом, получение/ продление различного рода лицензий, выдача мед. психиатрического заключения для проведение ЭКО, для опеки и попечительства);

- Проведение дополнительных патопсихологических и функционально-диагностических методов (ЭЭГ, консультация патопсихолога)

Памятник Николаю Каменеву

В структуру больницы входят три стационара — в поселке Петелино, поселке Петровский, поселке Красногвардейский. Больше всего - общепсихиатрических отделений, но так же есть психотуберкулезное, детское, отделение пограничных состояний, отделение первого приступа, отделение «Центр судебно-психиатрической экспертизы», отделения для принудительного лечения. В структуру больницы входят два диспансера и три филиала - Алексинский, Новомосковский и Узловской.

Врачи-специалисты не только проводят