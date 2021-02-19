В Алексине мужчина под алкоголем и наркотиками с особой жестокостью зарезал своего знакомого: ему грозит пожизненное заключение Фото: Алексей ФОКИН

22 ноября 2020 в одном из домов Алексина по улице Арматурная мужчина, находясь под действием наркотиков и алкоголя, много раз ударил своего знакомого ножом, а потом еще и твердым тупым предметом в область жизненно важных органов. От этого потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать это дело в суд для рассмотрения по существу.

Жестокого убийцу ждет от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.