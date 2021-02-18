Стало известно, что 1 марта проезд на городских маршрутах по регулируемому тарифу будет стоить при оплате по карте «Тройка» 19 рублей, а при оплате банковской картой – 21 рубль.Стоимость проезда при оплате наличными составит 25 рублей.При этом для 25 категорий граждан стоимость проезда в транспорте индексироваться не будет. Среди них пенсионеры, инвалиды 1-й - 3-й группы, а также сопровождающие их лица и многие другие.Все действующие льготы при этом сохранены, а безлимитный проездной вместо 1500 рублей будет стоить 1000 рублей.