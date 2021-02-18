В настоящее время Сбербанк - одна из основ российской экономики, треть ее банковской системы. Тульское отделение банка успешно реализует стратегические принципы - внедрение быстрых и удобных сервисов для бизнеса и населения, эффективные сотрудники и команда.- 2020 год для Сбербанка стал особенным. Банк изменился – и это стало самой масштабной трансформацией за всю его историю. Но миссия компании неизменна: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты, - говорит управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко. - Сегодняшний Сбер - целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса, которая помогает нам реализовать нашу миссию. Мы идем в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, успех каждого бизнеса. Поэтому еще одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала еще и фраза: «Сбер. Для жизни». Теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом - Сбер. В Тульском отделении успешно внедряются многие продукты экосистемы – ДеливериКлаб (количество партнеров выросло практически втрое за период первой волны пандемии), количество заказов – более 20 000 в месяц), СберМаркет, СберМобайл, СберЗдоровье, СберЛогистика, ОККО и др.- Сергей Васильевич, минувший год выдался непростым из-за пандемии…- Это так, но в 2020-м Тульскому отделению Сбербанка удалось сохранить доступность всех сервисов, наладить бесперебойную работу офисов с соблюдением всех мер безопасности - и для клиентов, и для сотрудников.В апреле Тульское отделение Сбербанка присоединилось к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Сотрудники передали 7000 защитных масок региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 26 мая состоялась передача компьютерной техники на общую сумму порядка 1,3 млн рублей в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал». Средства на приобретение техники собраны сотрудниками Тульского отделения Сбербанка и сотрудниками бизнес-подразделений Сбербанка (ул. Коминтерна, 31). В акции приняли участие 1537 сотрудников, средства были собраны за 2 недели!Если отойти от «ковидной» темы», то надо отметить, что в 2020-м мы продолжили финансирование строительства жилья – это остается одним из приоритетов банка. В Тульском отделении Сбербанка рассмотрено 6 проектов с эскроу-счетами на общую сумму более 2,7 млрд. рублей. В целом за последние полтора года Тульским отделением Сбербанка профинансировано строительство более 170 тыс. кв. м жилья в регионе. Сумма финансирования составила более 3 млрд. руб.Еще одно важное событие минувшего года - подписание дорожной карты о реализации совместных проектов между правительством региона и Сбербанком в сфере туризма, здравоохранения, транспортных проектов. Новые технологические решения, предложенные нами, будут способствовать повышению скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, улучшению качества образовательных услуг и комфорта для жителей региона. Реализация совместных проектов – важная ступень в укреплении сотрудничества Сбербанка и правительства Тульской области.- Сергей Васильевич, одна из актуальных тем для клиентов - тема инвестиций. Как СБЕР помогает в вопросах управления личными финансами?- Несмотря на то, что вклады физлиц у нас выросли до 110 млрд. рублей, инвестиции в плане получения большего дохода потенциально имеют преимущество перед депозитами. Можно начать инвестировать онлайн, воспользовавшись приложением Сбербанк-Инвестор, в котором доступны государственные и корпоративные облигации, инвестиционные облигации Сбербанка (гарантия возврата капитала – 100%), инвестиции в российские и зарубежные рынки — акции, облигации и драгоценные металлы, операции с ценными бумагами в иностранной валюте и мн. др.- В прошлом году Тульское отделение СБЕР реализовывало кампусные проекты в нашем регионе. Расскажите о его итогах…- В Тульской области кампусные проекты успешно реализованы уже в 14 учреждениях образования и здравоохранения (в 2020 году - в колледже им. Даргомыжского и в Тульском областном перинатальном центре). Банковская карта, выданная студентам и сотрудникам, может помочь в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в учебном (медицинском) заведении и за его пределами: пропуск на территорию, получение стипендии и зарплаты, оплата в транспорте, магазинах и т. д.- Еще реализован транспортный проект…- Прием карты «Тройка», интеграция банковской карты МИР и льготного проездного билета – важные шаги для повышения комфорта поездок. Оборудование для перевозчиков и эквайринговый сервис для успешной модернизации транспортного проекта в регионе предоставлен Сбербанком, последующая надстройка городских сервисов реализуются на базе транспортной платформы АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (дочерняя организация Сбербанка). В настоящее время более 1000 бортов муниципального транспорта оснащены валидаторами, совершено более 11,5 млн транзакций.- СБЕР- пример ответственного бизнеса. Каковы основные социальные акции были воплощены в жизнь в 2020 году?- В Тульской области реализуется Программа Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала. В декабре состоялось обучение управленческих команд первых 14 образовательных организаций Тульской области. Ожидаемые эффекты программы для ребенка: психологическое благополучие, здоровье, целедостижение, позитивное влияние на успешность в школе, личностная зрелость, гибкость, склонность к здоровому образу жизни, более гармоничные отношения с учителями, родителями, друзьями.Банк – это не только наши продукты, но и наши сотрудники – профессиональные, активные, неравнодушные, спортивные! Сотрудники Тульского отделения – участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Добрые крышечки», «Подари книгу с любовью» (передача книг в детские библиотеки Тулы).Мы принимали участие в восстановлении исторического яблоневого сада в музее-усадьбе «Ясная Поляна» - высадили 300 яблонь совместно с директором музея Е.А. Толстой. Проект будет продолжен в 2021 году в рамках масштабного празднования 100-летия усадьбы.…Сбербанк не первый год показывает, что способен решать проблемы - и умеет делать это максимально быстро, точно и надежно! Компания держит руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.