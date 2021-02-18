В Тульской области задержали мужчину, который застрелил жену в торговом центре Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что 15 февраля 2021 года в кабинете косметолога в Новомосковске 42-летний мужчина выстрелил в голову своей бывшей супруге.

Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Мужчина был задержан и признался в совершении преступления.

Кроме того, в рамках уголовного дела допрошены свидетели, изъято орудие убийства, назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленны на установление всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.