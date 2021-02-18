ТОСЭР и моногорода – итоги работы и перспективы развития Фото: материалы пресс-служб

Об этом сообщили 15 февраля на оперативном совещании регионального правительства, прошедшем под председательством Губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, что в настоящее время в Тульской области действуют две ТОСЭР – «Ефремов» и «Алексин». С марта 2018 года резидентами ТОСЭР «Ефремов» стали 7 компаний. За этот период создано 240 новых рабочих мест, привлечены более 1 млрд инвестиций. В этом году в планах увеличение количества резидентов до 8, создание свыше 400 рабочих мест и около 5 млрд инвестиций.

Семь резидентов на сегодня и у ТОСЭР «Алексин», действующей с апреля 2019 года. Это принесло региону более 100 новых рабочих мест.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил, что в минувшем году в моногородах Алексине, Ефремове, Первомайском, Белеве, Суворове, Кимовске создано более 2 300 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Города привлекли более 17 млрд инвестиций в основной капитал. Акцент делается и на приоритетности включения моногородов в программы «Формирование комфортной городской среды», «Ремонт автомобильных дорог», «Культура», «Образование», «Демография». С 2016 года отремонтированы центральные улицы и входные группы в поликлиниках в каждом моногороде региона, благоустроено 17 социальных объектов.

Больше преференций

Однако для дальнейшего развития территорий необходимо пересмотреть подход к работе с потенциальными инвесторами: пандемия вызвала рост безработицы по всей стране, назрела корректировка налоговых льгот. Региональное министерство экономического развития подготовило предложения по утверждению законопроекта, направленного на изменение сроков применения ставок по налогу на имущество резидентов ТОСЭР:

ТОСЭР и моногорода – итоги работы и перспективы развития Фото: материалы пресс-служб

- Сейчас льготные ставки в размере 0 % применяются в течение 5 лет с момента получения статуса резидента. Теперь планируется исчислять этот срок с момента ввода производственных объектов в эксплуатацию. Это позволит резидентам увеличить объемы господдержки, что в период восстановления экономики особо важно, – подчеркнул Григорий Лаврухин.

Алексей Дюмин поручил министерству экономического развития представить законопроект на утверждение и внести его на рассмотрение областной Думы не позднее 15 марта.

Про моногорода

- В Тульской области есть территории без преференций – туда тоже надо привлекать инвесторов и готовить площадки для них. Экономику моногородов необходимо диверсифицировать, – отметил глава региона.

В свою очередь, первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул, что инвестиционное законодательство региона постоянно совершенствуется:

ТОСЭР и моногорода – итоги работы и перспективы развития Фото: материалы пресс-служб

- Мы хотим, чтобы оно было выгодным и для инвесторов, и для бюджета области. Нам важно, чтобы, при прочих равных, инвесторы выбирали наш регион, – отметил Вячеслав Андреевич.

Министр труда и социальной защиты