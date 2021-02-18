Россия – страна многонациональная, поэтому эта дата имеет особую важность для всех наших соотечественников.Родной язык – выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для национальной идентичности народа.Язык содержат в себе всю совокупность приобретенных знаний. Поэтому деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и полному пониманию языковых и культурных традиций.- Русский язык поистине уникален! Его богатство и выразительность позволяют передавать тончайшие нюансы речи, - говорит туляк Владимир Павлов. - Если английский язык - это все-таки язык передачи информации, то русский язык, как никакой другой язык мира, способен передавать эмоции человека, легчайшие оттенки его настроения. Именно русская культура и русский язык подарили миру таких выдающихся мастеров слова, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Николай Васильевич Гоголь… Испытываешь гордость от осознания того, что говоришь на одном языке с величайшими классиками русской литературы!С Владимиром нельзя не согласиться. Полнота и богатство русского языка впечатляют. Взять хотя бы многообразие его изобразительных средств: ни в одном другом языке не существует столько тонких метафор и метонимий, гипербол, антитез, инверсий, градаций… А какое богатое наследие досталось нам в виде русских народных сказок, песен, былин, поговорок, потешек, частушек, скороговорок и загадок! Но и это еще не все. Русский язык является сакральным. Достаточно внимательнее приглядеться ко многим привычным словам, и они откроются в совершенно новом свете. Слово «богатый» ассоциируется с материальным достатком. Но в корне этого слова лежит слово «бог». То есть богат не тот, у кого счет в банке, а с кем Бог. Слово «радуга» берет начало от того же корня, что и слово «радость». То есть радуга – это то, что радует, поднимает настроение. Изучая истинное значение слов русского языка, можно сделать удивительные открытия.К сожалению, появилась тенденция к обесцениванию богатства русского языка, в обиход внедряются словесный «шлак», неоправданные заимствования… Красота и богатство русского языка должны быть сохранены. За это ответственны мы с вами, сегодняшние носители языка. Важно прививать правильную культуру речи детям – именно им предстоит сохранять и приумножать наш великий русский язык.Ключ к пониманию и единству…Хасан Сайеди приехал в Россию из Сирии в начале 2000-х, учился в Российском университете дружбы народов (РУДН). Там и встретил свою любовь – русскую девушку Ольгу, которая впоследствии стала его женой и родила двух сыновей. Сейчас эта русско-сирийская семья живет в Москве, у них небольшой бизнес, который предполагает частые командировки в Тулу, где мы и познакомились с этим смуглым брюнетом, который говорит по-русски практически без акцента.- Приехав в Москву, первое время я общался на английском, - вспоминает Хасан Сайеди. - Русский учил в течение десяти месяцев на подготовительном факультете университета. Не скажу, что это далось слишком трудно. Может, дело в огромной мотивации? Сложнее пришлось на первых курсах, когда нам стали преподавать множество предметов — и все на русском. Мне казалось, что мой мозг не справится. Но, как у вас говорят, терпение и труд все перетрут! Сейчас я достаточно свободно владею русским, но не забываю и о родном, арабском. Помогаю супруге и детям осваивать его.- У них получается?- Да, хотя это непросто. Помимо официального литературного варианта арабского языка, в Сирии широко распространены местные наречия. Например, на территории, которая пролегает вдоль Средиземного моря, распространен сиро-палестинский вариант арабского языка. А в районе Алеппо (откуда я родом) популярное наречение принято называть месопотамским. Поэтому жители Сирии не всегда понимают друг друга.… Родной язык бесценен для каждого из нас. На нем мы говорим первые фразы и высказываем свои мысли. Это та основа, которая ориентирует нас на протяжении всей жизни. Родной язык является способом, с помощью которого можно научить уважать себя, историю своего народа, культуру, а главное - понимать и узнавать других людей со всеми их национальными особенностями.