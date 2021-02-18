В преддверии женского праздника редакцию «Комсомолки» посетил настоящий весенний исполнитель, композитор и музыкант Владимир Цветаев. В рамках прямой линии артист успел ответить на вопросы лишь малой части армии своих поклонников. Публикуем ответы на самые интересные.Владимир здравствуйте. У вас разнообразный репертуар, а какой жанр вам как исполнителю нравится больше? Марина, МоскваСпасибо, Марина. Я лирик и это прежде всего.Но согласитесь, интересно же попробовать себя в чём-то другом. Вот поэтому я на сцене то рокер, то джазист, то рубаха парень . А уж насколько я убедителен- судить вам.У каждого человека есть учителя. Кого вы определяете своим учителем в творчестве? Спасибо. С уважением, ваша поклонница. Ирина, МоскваДруги, честное слово, понимаю, что уже не в первый раз говорю об этом, но кем бы я был без моих друзей музыкантов группы «ВЕК», Васи Попова. По носу получаю и по сей день в профессиональном плане, да и в житейском. И слава Создателю за это! Спасибо, Ирина!Добрый день, дорогая редакция. Хотелось бы задать вопрос Владимиру: скажите, вам в личной жизни музыка помогает или мешает? Татьяна, МоскваСпасибо, Танечка! Главное, что-бы личная жизнь не мешала(смеётся). А вот помощь- только приветствуется!Расскажите, помните ли вы свою первую песню, уже будучи артистом? Есть ли у нее своя история?А песня была не одна, а сразу три .Будучи бас-гитаристом группы» ВЕК» я решил попробовать себя в качестве вокалиста. Попросил Василия помочь мне. Он написал « Ай, яй, яй», « Анжелика»,» Ничей». Начали работать. А история у песен такая- гран –при на конкурсе артистов эстрады в Алма-Ате. И заметьте, артист тут ни при чём- песни замечательные. (смеётся)Здравствуйте, Владимир. Что привело вас к успеху в карьере певца? Сонечка.Ой как всё серьёзно! И слово то какое- КАРЬЕРА. Да люблю я это дело, люблю жизнь, люблю людей. Потеплело у кого-то на душе от того, что делаешь, считай, день прожит не зря.Спасибо тебе, Сонечка!Конечно, в ходе прямой линии были не только вопросы, но и пожелания с наступающим Днем защитника Отечества. Владимир поблагодарил всех звонивших за теплые и добрые слова, а закончил свое общение с поклонниками приглашением на грядущий концерт:- В канун весны и замечательного женского праздника хочу пожелать прекрасной и слабой половине настоящего женского счастья. Всего вам доброго и до встречи на нашем уже традиционном праздничном концерте 6го марта в Тульской областной филармонии!