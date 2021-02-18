Газ взорвался в палатке по ремонту обуви рядом с тульским отделом полиции

В тульской палатке по ремонту обуви взорвался газ Фото: Алексей ФОКИН

В палатке по ремонту обуви на улице Революции в Туле накануне взорвался газ. Палатка расположена рядом с отделом полиции «Советский». Неподалеку от места происшествия также находится школа.

Баллон с газом использовался мастером для бытовых целей, он начал «пропускать». Из-за этого произошел взрыв. У палатки выбило стекла – осколки разлетелись на 5-7 метров от павильона.

Мастер-обувщик получил ожоги и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.