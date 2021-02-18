Разработать дорожную карту по достижению целевых значений демографических показателей поручил в ноябре 2020 года Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Главой региона поставлена задача сделать нашу область территорией, где созданы комфортные условия для семей с детьми.- Дорожная карта разработана на основе анализа динамики показателей, а также с учетом потребностей каждой конкретной семьи, - подчеркнула Ольга Гремякова. - В работе над документом были объединены усилия не только регионального правительства, но и органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, работодателей и общественности. При реализации дорожной карты будет применен проектный межведомственный подход.Поддержать семьи с детьмиДля реализации этой цели в нашем регионе сформирована адресная система мер, которая совершенствуется в соответствии с реальными запросами семей.Если ранее основные усилия были направлены на материальные меры поддержки семьи, сейчас во главе угла повышение комфортности проживания, а это клиентоориентированность, цифровизация услуг, консультирование в режиме «одного окна», доступность объектов социальной инфраструктуры.В Тульской области создана социальная инфраструктура: разветвленная сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики. В планах 2021 года открытие 9 новых детсадов, введение в эксплуатацию школы в МК «Времена года», начало строительства школ в Туле и Донском, открытие нового корпуса Тульского областного перинатального центра, крытого футбольного манежа, 25 спортплощадок по программе «Газпром - детям». Для семей с детьми реализуются программы дополнительного образования. Работают некоммерческие организации, пропагандирующие семейные ценности; семейные клубы; родительские объединения; волонтерское движение «От семьи – к семье».Центр социальной помощиКризисный центр помощи женщинам переформатирован в областной центр социальной помощи семье и детям. Здесь будет 3 отделения:• стационарное отделение социальной реабилитации женщин и детей;• кризисное отделение помощи семье;• отделение «Мой семейный центр», на базе которого при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет реализован проект «Социальная служба «Семейная диспетчерская», направленный на профилактику семейного неблагополучия на ранней стадии по принципу «единого окна». Областной центр социальной помощи семье и детям будет центральным звеном региональной системы поддержки семьи.Комфортное жильеДля улучшения жилищных условий семей в регионе создана целая система. Молодые семьи могут улучшить жилищные условия по программе «Доступное жилье». Им предоставляется социальная выплата в размере 30 %, а в случае рождения ребенка она увеличивается еще на 5 % расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. В нынешнем году это позволит улучшить жилищные условия примерно 370 семьям. Федеральное законодательство гарантирует оформление ипотечного кредита со ставкой 6 % годовых на весь срок кредита при рождении второго и (или) последующих детей. В региональном Фонде развития жилищного строительства и ипотечного кредитования можно получить кредиты по программам «Доступное жилье», «Свой дом», «Новостройка», «Стандарт» сроком от 3 до 30 лет по ставке от 6,2 5%.Для уплаты первоначального взноса или погашения ипотеки можно использовать средства федерального материнского капитала. Для многодетных семей на погашение ипотеки предусмотрена господдержка в размере 450 тыс. рублей. На региональном уровне при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно установлен областной материнский капитал в размере 150 тыс. рублей, который может быть направлен на улучшение жилищных условий. У многодетных семей есть возможность взамен земельного участка получить единовременную денежную выплату в размере 200 тыс. рублей с целевым направлением на улучшение жилищных условий.Но одних знаний о мерах поддержки мало. Чтобы семьи с детьми эффективнее пользовались мерами господдержки на улучшение жилищных условий, в этом году заработает специальный сервис по их сопровождению в этом направлении.Про социальный контрактС 2021 года в регионе изменятся условия заключения социальных контрактов. Увеличатся размеры социальных пособий, расширится перечень ситуаций для заключения такого контракта. Ежемесячное пособие на поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации составит свыше 11 900 руб. На ведение личного подсобного хозяйства можно получить до 100 тыс. руб. единовременно, на индивидуальную предпринимательскую деятельность - до 250 тыс. руб. единовременно.Ежегодно порядка 370 женщин проходят обучение по востребованным специальностям. Для женщин с детьми работают бесплатные курсы по предпринимательству.Около 2 300 безработных смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование по более чем 50 специальностям. При организации собственного дела и самозанятости безработные имеют право на единовременную финансовую помощь в размере 118 тыс. рублей.И здесь хорошоНа пике внимания вопрос о том, чтобы регион не покидали молодые люди. Для этого организованы обучающие мероприятия по предпринимательству для людей в возрасте до 30 лет.- Все процессы в демографии взаимосвязаны, поэтому для улучшения ситуации применен комплексный подход. Это необходимо, чтобы молодые люди оставались в нашем регионе, создавали семьи и в этих семьях появлялось как можно больше детей. Наш регион должен стать привлекательным для переселения граждан трудоспособного возраста с активной жизненной и социальной позицией, - отметила Ольга Гремякова.Про здоровье- В ближайшие 4 года планируется увеличить количество профосмотров подростков до 80%, - сообщил Дмитрий Марков. - Это позволит повысить выявляемость патологий репродуктивной системы у мальчиков и девочек и предупредить развитие болезней на ранней стадии. Будут продолжены регулярные осмотры всех детей в возрасте от 0 до 17 лет. Главная цель – к 2024 году охватить профосмотрами взрослого населения по охране репродуктивного здоровья 52 % жителей области. Это почти вдвое больше, чем в этом году.В 2020 году продолжались диспансеризация и профосмотры взрослых жителей. В медучреждениях введен единый день диагностики онкологических заболеваний. С 1 марта по субботам можно обратиться в свою поликлинику и пройти ряд обследований. Женщины 18 лет и старше могут сдать анализ для выявления признаков рака репродуктивных органов, пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию. Мужчин 40 лет и старше обследуют на предмет патологий в кишечнике, 45 лет и старше - на выявление маркеров рака предстательной железы.Чтобы помочь будущим мамам подготовиться к родам, обучить их уходу за ребенком создано 29 школ для беременных. Это повысит качество медицинской и профилактической помощи беременным. Адреса и телефоны школ есть на сайте регионального Минздрава. За 4 года доля женщин, беременных первым ребенком и прошедших обучение в школе беременных, увеличится с 35 до 70 %.По-новому организована работа во всех 34 детских поликлиниках региона. Новая модель включает открытую и вежливую регистратуру, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия в зонах ожидания, понятную навигацию. В результате этих мер повышено качество и доступность медицинской помощи, сокращена нагрузка на персонал.Расширится практика экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): сейчас на диспансерном учете по мужскому и женскому бесплодию состоят 756 семейных пар. Объемы ЭКО в 2021 году - 600 процедур.Решение поставленных задач в области демографии невозможно без развития перинатальной диагностики, задача которой - своевременное выявление болезней на ранних этапах развития плода. Для этого тульские врачи-педиатры, неонатологи ежегодно учатся на выездных семинарах.Не менее актуален вопрос выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела. В этом году завершится строительство нового перинатального центра на 140 коек, начатое по инициативе Алексея Дюмина. Ввод в эксплуатацию нового корпуса перинатального центра повысит доступность и качество медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, а за счет увеличения площадей будет возможность выхаживать недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела.