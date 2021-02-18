В Узловском районе трое спасены из горящего дома
Фото: материалы пресс-служб
17 февраля в 19:32 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Узловский район, п. Майский, переулок Клубный.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарный расчета. Пожар тушили чуть меньше часа. Из здания спасли трех человек. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорела квартира по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.