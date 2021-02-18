Госавтоинспекция города Тулы информирует, о том что в период времени с 18 февраля по 3 марта 2021 в городе будут особенно пристально следить за тем, как пешеходы соблюдают Правила дорожного движения.Большая часть ДТП, произошедших на дорогах Тулы, связана с наездами на пешеходов. Эти происшествия происходят не только по вине водителей, но и по вине самих пешеходов. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортным средством, непредставление преимущества в движение пешеходов на пешеходных переходах.Госавтоинспекция еще раз призывает пешеходов переходить проезжую часть только в специально предназначенных для этого местах. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что это будет для вас безопасно, посмотрите, нет ли вблизи машин. Если машины есть, убедитесь, что они снижают скорость и тормозят.