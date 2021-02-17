На Казанской набережной в Туле вырастет 40-тонный снеговик с гармонью Фото: материалы пресс-служб

В Туле на Казанской набережной начали строить огромного снеговика. Скульптура будет полностью из снега, за исключением каркасов. Ее высота должна быть больше 10 метров.

Для его установки были поэтапно установлены специальные каркасы, которые плотно заполнялись снежной массой. Для этого понадобилось порядка 40 тонн снега.

Далее к работе приступит скульптор: снеговику придадут форму, раскрасят и дополнят символикой областной столицы – тульской гармонью.