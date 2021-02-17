Туляков возмутила новость о возможном подорожании общественного транспорта до 30 рублей Фото: Алексей ФОКИН

Недавно «Тульская транспортная компания» направила письмо министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику с просьбой об увеличении проезда в общественном транспорте на 50%.

Эту просьбу перевозчики аргументируют необходимостью обновления парка автомобилей и увеличения зарплаты водителям. Мол, желающих сесть за руль общественного транспорта не так много, потому что платят мало.

Однако туляки, мягко говоря, не в восторге от этой идеи. Свое мнение по данному вопросу они активно высказывают под постом, размещенным в социальной сети. Тема буквально «задела за живое» постоянных пассажиров общественного транспорта. Пока люди не понимают, за что им предлагают платить больше, ведь о комфорте в общественном транспорте сейчас можно говорить с натяжкой. Особенно это касается городских маршруток в час-пик. В это время на некоторых особенно востребованных маршрутах, например, №51 о необходимой социальной дистанции и уж тем более о комфорте не может быть и речи.

«Нет, я вовсе не против была бы и 30 рублей платить, но вопрос: за что? За увеличивающееся в геометрической прогрессии время ожидания транспорта на остановке? За разваленные ржавые тазы, которые ломаются каждые пару километров? За экономию на кондукторе и вечную давку на входе? За то что стоит выпасть чуть большему количеству снега и городской транспорт парализован? Чем оправдано повышение-то?» — комментарий к посту из социальной сети, лексика и пунктуация комментатора сохранены.

«Я утром не мог на трамвае уехать, потому что его не было, а сейчас стою жду лайн ибо (его нет), за что платить?»

Однако нашлись и те, кто считает эту идею оправданной и логичной, мол, в Туле итак довольно дешевый, по сравнению с другими российскими городами, проезд в общественном транспорте.

Пока однозначного решения по этой теме нет. Мы будем следить за ситуацией.