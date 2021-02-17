Под Тулой загорелся склад битума: пожарные тушили огонь больше часа Фото: материалы пресс-служб

17 февраля в 5:06 поступило сообщение о пожаре под Тулой в поселке Ленинский на улице Набережной. Выяснилось, что горел склад на битумном предприятии.

На место происшествия оперативно выехали семь пожарных расчетов и автолестница.

Пожар тушили больше часа. Сообщается, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и 8 единиц техники.

В результате происшествия сгорело сооружение на площади 1200 квадратных метров и обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.