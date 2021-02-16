Туляки жалуются на бездействие управляющих компаний, которые не убирают территорию домов от снега

На необходимость своевременной уборки снега управляющим компаниям указали в администрации города Фото: материалы пресс-служб

За выходные в Туле прошел аномальный снегопад, выпала месячная норма осадков. Высота сугробов, только по известным данным, достигла 56 сантиметров.

В связи с погодными условиями, у управляющих компаний и коммунальных служб появилась необходимость активизироваться для уборки снега. Однако некоторые управляющие компании недобросовестно подошли к этому вопросу, так и не приступив к уборке. Так, больше всего туляки жалуются на управляющие компании «РЭМС» и «21 Век».

Всего же, проверив около 1000 дворов, сотрудники УАТН выявили более 160 нарушений.

В администрации управляющим компаниям напомнили, что снег на придомовых территориях должен быть убран через 2 часа после окончания снегопада. Очищать его надо до асфальта. Если есть наледь, то территорию нужно обработать противогололедными материалами. За несоблюдение этих правил грозит штраф: для должностных лиц он составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 450 тысяч рублей.