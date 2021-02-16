Ограничения в связи с коронавирусом в Туле 2021: до 25 февраля продлен запрет на публичные мероприятия

До 25 февраля продлен запрет на публичные мероприятия Фото: Алексей ФОКИН

8 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, в Тульской области запрет на массовые мероприятия продлен до 25 февраля. Под массовыми подразумеваются мероприятия, в которых принимают участие более 20 человек.

Кроме того, с 8 февраля еще на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Исключения составляют те, у кого прошло 14 дней после второго этапа вакцинации и имеется сертификат о её прохождении. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65+ по-прежнему приостановлено.

Наряду с этим, с 8 февраля при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить работу бильярдные и боулинг-клубы, за исключением проведения развлекательных мероприятий. С 02:00 до 07:00 их деятельность по-прежнему запрещена.