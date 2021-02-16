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31 тысяча школьников Тульской области остались дома из-за аномальных морозов

Учеников оставили учиться дистанционно
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ.

Очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ.

Фото: Алексей ФОКИН

16 февраля утром в Туле и области поставлен настоящий температурный рекорд: утром столбик термометра опустился до -28. В связи с этим принято решение о временном переводе учащихся на дистанционную форму обучения. Очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ, из них более 70% приходится на учеников начальных классов.

Для тех детей, которые все-таки пришли в школу в этот день, занятия организовали в дежурных классах.

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