31 тысяча школьников Тульской области остались дома из-за аномальных морозов

Очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ. Фото: Алексей ФОКИН

16 февраля утром в Туле и области поставлен настоящий температурный рекорд: утром столбик термометра опустился до -28. В связи с этим принято решение о временном переводе учащихся на дистанционную форму обучения. Очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ, из них более 70% приходится на учеников начальных классов.

Для тех детей, которые все-таки пришли в школу в этот день, занятия организовали в дежурных классах.