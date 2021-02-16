Спорт вернулся: топ-каналов для просмотра главных состязаний 2021 года Фото: материалы пресс-служб

МАТЧ!Премьер

Футбол – наше все. Прошедший уже в 2018 году мировой чемпионат подтвердил эту истину. Смотреть самые актуальные матчи мировых и европейских турниров лучше всего на Матч! Премьер. Все значимые чемпионаты – тут. Сам канал себя позиционирует как «Премиальный канал о российском футболе». Но футбол не только спорт – это философия. Помимо самих турниров канал показывает «переклички» между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.

Спорт вернулся: топ-каналов для просмотра главных состязаний 2021 года Фото: материалы пресс-служб

Еще больше каналов о футболе

Кому футбольных «сливок» с МАТЧ!Премьер недостаточно, может подключить специальные «футбольные» каналы семейства МАТЧ! Они так и называются Матч!Футбол1, Матч!Футбол2 и Матч!Футбол3. Раз, два, три – всё просто. Но зачем так много футбольных каналов? Потому что футбола в мире немало. Как и желающих о нем поговорить и послушать (а лучше – посмотреть). Если по всей Европе идут нацчемпионаты – их в один канал не впихнешь – проще разнести по разным. Ну и вообще – футбола много не бывает. Знатоки поймут.

Спорт вернулся: топ-каналов для просмотра главных состязаний 2021 года Фото: материалы пресс-служб

М-1 Глобал

Но есть и те, для кого в футболе драйва недостаточно. Тогда переключайтесь на М-1 Глобал: канал одноименного промоутерского клуба, а де факто - русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой М-1 Глобал – на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства – вовсе не бои без правил. Это бои по всем правилам всех боевых искусств. Настоящие эмоции, настоящая сила.

Все каналы доступны для подписчиков Спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах. Узнать условия подключения можно на сайте sputnik.mts.ru, по телефону 8 800 250 0890 или в розничных салонах оператора.

БОКС ТВ

Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но есть и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы. Рассказывает о школах, о воспитании молодых спортсменов.

Спорт вернулся: топ-каналов для просмотра главных состязаний 2021 года Фото: материалы пресс-служб

Авто Плюс HD

Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов и по техническим вопросам, и по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История авто-легенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и ОКА, SAAB и Rover. Но не только. Отдельные программы канала посвящены спорткарам и большегрузам.

HDL

Телеканал рассказывает о жизни на земле. Вместе с камерой операторов передач канал позволяет опуститься на глубины океана и пробраться в арктические льды, побывать в джунглях и непроходимой тайге. Наблюдать за тем, что недоступно горожанину: рассветом в горах или нерестом лососевых, извержением вулканов и миграцией африканских птиц. Много передач на канале о людях – живущих в гармонии природой в самых дальних уголках Земли или выживающих в суровых условиях первобытной необустроенности.

КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD

Куда в нашей северной стране без хоккея? И если сами не играете, то наверняка с удовольствием посмотрите на «великолепные шестерки», гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канала КХЛ, и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звёздах российского и мирового хоккея все на каналах КХЛ круглые сутки.