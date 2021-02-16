15 февраля покинул свой пост первый заместитель главы администрации Юрий Тимонин. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев. Основанием для этого стало заявление Юрия Тимонина об уходе по собственному желанию.На данный пост Юрий Николаевич Тимонин был назначен относительно недавно, 6 августа 2020 года.Юрий Николаевич Тимонин окончил Ивановский энергетический институт, он кандидат технических наук. С 2000 по 2013 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Современный руководитель» по специальности «Менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.35 лет Юрий Николаевич проработал в энергетическом комплексе. Он имеет региональные и государственные награды, почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».