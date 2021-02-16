Настоящие погодные катаклизмы один за другим преследуют туляков. За аномальным трехдневным снегопадом в регион нагрянули такие же аномальные морозы. 16 февраля в Туле установлен настоящий температурный рекорд за последнее время.Утром столбик термометра опустился до -28. Многие туляки задались вопросом: вести ли детей в школу и детские сады. Действительно, в такие морозы тяжело выйти на улицу даже взрослым ,что уж говорить о малышах.В некоторых школах родителям разрешили оставить детей дома, если они сочтут это нужным. По правилам для центральной части России, учащиеся начальных классов могут не ходить на очные занятия уже при температуре -23...-25. Средние классы — при -26 и ниже. Меньше всего в этом плане повезло старшеклассникам: им позволено не ходить в школу только при -30.Тем не менее, сейчас многие родители сами решают, вести детей в такие морозы учиться или нет. Одевайтесь теплее и не болейте!