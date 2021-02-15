Волонтеры Новомосковского Азота продолжают бороться со снегом Фото: материалы пресс-служб

На протяжении двух недель самого снежного в этом году месяца волонтеры предприятия оказывают помощь в борьбе с последствиями снегопадов Заводскому району Новомосковска.

«Десантники» помогают не только социальным учреждениям, но и жителям района. На улицах, с которых начиналось когда-то строительство города, расчищались подходы к домам.

Волонтеры Новомосковского Азота продолжают бороться со снегом Фото: материалы пресс-служб

Сегодня основной фронт работ вновь был направлен занесенному детскому саду Заводского района, который оказался под крылом помощи с самого начала акции. Высота снежного покрова на некоторых участках достигала более полуметра.

Волонтеры АО «НАК «Азот» намерены и далее продолжать помогать в борьбе со снегом отдаленным районам города.

Волонтеры Новомосковского Азота продолжают бороться со снегом Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что программа «20 добрых дел» приурочена к 20-летнему юбилею, который компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко отметит в этом году.