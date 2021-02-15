Тульские перевозчики хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей Фото: Алексей ФОКИН

«Тульская транспортная компания» задумала повысить цены на проезд в Туле и уже обратилась с этим вопросом в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Проезд в тульском транспорте может подорожать до 30 рублей. Это связывают с закупкой новых автобусов и улучшением условий перевозки пассажиров. Якобы, в общественном транспорте должно стать комфортно. Правда пока говорить о комфорте в маршрутках, особенно в час-пик, не приходится.

Еще одной причиной возможного повышения тарифов может быть нехватка водителей: на эту должность без особой охоты идут люди, поэтому оклад водителям хотят повысить за счет увеличения оплаты проезда.

Напоминаем, что в последний раз оплата проезда повышалась в 2015 году, сейчас проезд в тульском транспорте стоит 20 рублей.