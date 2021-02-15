Тульские единороссы передали в библиотеки региона более 1200 новых книг

15 февраля в региональном библиотечно-информационном комплексе подвели итоги благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 15 февраля, в региональном библиотечно-информационном комплексе подвели итоги благотворительной акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному Дню книгодарения. В мероприятии приняли участие генеральный директор библиотечно-информационного комплекса, заслуженный работник культуры Российской Федерации Юлия Иванова, директора муниципальных библиотек региона.

Акция книгодарения при поддержке «Единой России» проводится в Тульской области уже пятый год, она направлена на популяризацию чтения, на обновление и пополнение библиотечных фондов. В этом году благодаря оказанной благотворительной помощи в сельские и муниципальные библиотеки при содействии единороссов передано более 1200 изданий.

Акция книгодарения при поддержке «Единой России» проводится в Тульской области уже пятый год. 3-е с телефоном. Подпись: Большая часть подаренных изданий относится к научно-популярной тематике. Фото: материалы пресс-служб

В рамках сегодняшней акции были переданы книги от председателя Тульской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», регионального координатора партпроекта «Историческая память» Николая Воробьева. Издания посвящены теме Великой Отечественной войны.

К региональной акции присоединился и депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин, который приобрел для библиотек более 350 книг.

– В год, когда отмечалось 75-летие Великой Победы, мы передали для тульских читателей около 160 книг патриотического содержания, рассказывающих о событиях и героях войны, – отметил парламентарий. – На этот раз, в связи с объявленным Президентом РФ Годом науки и технологий большая часть подаренных изданий относится к научно-популярной тематике, которая будет полезна подрастающему поколению. А взрослых наверняка заинтересуют книги авторов, победивших в литературной премии «Ясная Поляна». Важно, чтобы акция книгодарения принесла радость и оставила добрый след, чтобы как можно больше людей, молодежи приобщились к прекрасному миру чтения.

– В рамках акции «Дарите книги с любовью», которая проходит в России уже в пятый раз, в течение месяца мы собирали современную взрослую и детскую литературу, – рассказала генеральный директор регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова. – Читатели и сотрудники приносили книги в «научку» и детскую библиотеку на Первомайской. Большую помощь нам оказало региональное отделение партии «Единая Россия», которое всегда поддерживает наши инициативы.

Подтверждением этих слов стал старт нового областного конкурса «Герои живы в памяти потомков» среди муниципальных библиотек. Темой творческого состязания стала годовщина 80-летия обороны города Тулы. Конкурс проводится Тульским региональным отделением партии «Единая Россия», региональным библиотечно-информационным комплексом и при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Петрунина.

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