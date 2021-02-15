За неделю в Дубенском районе и поселке Новогуровский не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом

За неделю в Дубенском районе и рабочем поселке Новогуровский не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, со 9 по 15 февраля 1229 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Так, за весь период пандемии число выздоровевших составляет 28 881 человек.

Наряду с этим, новых случаев заболевания в Тульской области за неделю зафиксировали 1067. Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Ни одного нового случая не выявили только в Дубенском районе и рабочем поселке Новогуровский. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 31 320 случая заболевания.

Вместе с этим, за прошедшую неделю летальный исход подтвержден у 61 пациента. Самому молодому из них было 47 лет, самому старшему — 95. У большинства из них были хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1146 человек.