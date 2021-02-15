24 управляющие компании Тулы привлекут к ответственности за ненадлежащую уборку территорий от снега Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжают разгребать, в прямом и переносном смысле, последствия снегопада. С 12 по 13 февраля в регионе выпало около 56 см осадков — это месячная норма.

Сейчас в Тульской области идут проверки на предмет того, насколько качественно управляющие организации справляются с уборкой вверенных им территорий.

Инспекторы ГЖИ лично проверили 379 придомовых территорий. Выяснилось, что некоторые управляющие компании не до конца исполняют свои обязанности по уборке снега. В отношении 24 управляющих организаций были составлены материалы для привлечения к административной ответственности.