Из-за метеопредупреждения и аномально сильного трехдневного снегопада в Тульской области на федеральных дорогах было организовано 6 пунктов обогрева. Они оказались востребованы: к их помощи автомобилисты обратились 36 раз.Всего за период снегопада в Тульской области расчистили 1200 километров дорог.Снег укрыл Тульскую область довольно толстым слоем: выпало 56 сантиметров снега. Это месячная норма осадков. Спланирована и дальнейшая работа по устранению последствий снегопада.По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе осадков не ожидается.