В Тульской области закончился аномально сильный снегопад. В пятницу и выходные снег валил почти постоянно, особенно по ночам.Так, некоторые города стали абсолютными рекордсменами по количеству выпавшего снега. В Алексине, Волово и Туле в некоторых местах толщина снежного покрова составила 56 сантиметров, а кое-где, вероятно, даже больше. За минувший трехдневный снегопад в регионе выпала месячная норма осадков.На федеральных автомобильных дорогах было развернуто шесть мобильных пунктов обогрева для водителей. Дорожная спецтехника работала в усиленном режиме. Инспекторы ГЖИ лично проверили качество уборки 379 придомовых территорий. Кроме того, были расчищены подъезды ко всем медицинским учреждениям.К утру понедельника администрациям муниципалитетов было поручено расчистить подъезд ко всем населенным пунктам региона, а также продолжить уборку дорог и тротуаров в самих населенных пунктах.