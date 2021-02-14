В Тульской области на четыре дня объявлено метеопредупреждение из-за аномальных холодов
Фото: Алексей ФОКИН
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 14 по 18 февраля 2021 года по территории Тульской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 12°С ниже нормы.
Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона быть бдительными и осторожными, не нарушать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.
МЧС России по Тульской области публикует памятку по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:
Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной изоляцией.