В Тульской области на четыре дня объявлено метеопредупреждение из-за аномальных холодов Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 14 по 18 февраля 2021 года по территории Тульской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 12°С ниже нормы.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона быть бдительными и осторожными, не нарушать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

МЧС России по Тульской области публикует памятку по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной изоляцией.