В Туле на улице Костычева при пожаре эвакуировали 42 человека Фото: Алексей ФОКИН

14 февраля 2021 года в 04:23 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ГО Тула, ул. Костычева.

Три пожарный расчета и автолестница незамедлительно выехали на место происшествия. Сразу по прибытии на место пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен за полчаса.

Из здания было эвакуировано 42 человека, имеется пострадавший. В результате происшествия обгорела кровать, закоптилась комната по всей площади.Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.