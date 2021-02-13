Николай Воробьев: На «Лыжне России» - все победители!

От имени депутатов регионального парламента участников лыжного забега в «Веденино» приветствовал председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. Фото: материалы пресс-служб

Лыжный забег прошел в 73 регионах России. Центральный старт состоялся в подмосковных Химках, на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», а в нашей области – в лыжном центре «Веденино», расположенном на Косой Горе в Туле.

Лыжный забег прошел в лыжном центре «Веденино», расположенном на Косой Горе в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Ежегодно «Лыжня России» объединяет свыше полутора миллионов человек от мала до велика. Гонка проходит 39-й раз и уже второй год подряд – в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В этот солнечный субботний день праздник спорта собрал множество любителей лыжного спорта. Фото: материалы пресс-служб

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.

От имени депутатов регионального парламента участников лыжного забега в «Веденино» приветствовал председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

– В этот солнечный субботний день праздник спорта собрал множество любителей лыжного спорта. Замечательно, что он объединяет людей самых разных возрастов и профессий, – сказал Николай Юрьевич. – Мы гордимся нашим знаменитым земляком Вячеславом Ведениным. В его честь назван и этот лыжный центр, который появился благодаря стараниям нашего Губернатора, а также и самого Вячеслава Петровича. На этой трассе сегодня не будет проигравших, все будут победителями. Я всем желаю счастья, успехов и крепкого здоровья!

Участников гонки также приветствовала глава города Тулы, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Ольга Слюсарева.

Участников гонки также приветствовала глава города Тулы, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

В этом году в рамках программы тульской «Лыжни России» прошло полтора десятка забегов на дистанции от 500 метров до 10 километров. Спортсмены-разрядники бежали 10 километров, любители – 5.

Отдельные дистанции были предусмотрены для юных лыжников в раздельных зачетах для юношей и девушек разных возрастных категорий. Дети младше 6 лет преодолели дистанцию в 500 метров, а самые старшие юниоры пробежали 3 километра.

В забеге также приняли участие представители волонтерского центра «Единой России». Кроме этого, активисты регионального отделения партии и «Молодой Гвардии» организовали раздачу 1500 тульских пряников и такого же количества специально выпущенных наклеек с символикой «Лыжни России» для участников спортивного праздника.