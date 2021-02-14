В Туле постепенно заканчивается трехдневный снегопад: 14 февраля прохладнее, но почти без осадков

За трехдневную метель в области выпало 75% месячной нормы осадков Фото: Алексей ФОКИН

В Туле наконец-то заканчивает бушевать стихия. Синоптики прогнозируют 14 февраля всего 0,1 мм осадков.

Правда утром столбик термометра опустится до -23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы: 741-744 мм рт.ст. Влажность воздуха 78-79%. Ветер подует северо-западный порывами от 4 до 4,6 м/с.

Напомним, что на днях в Тульской области было объявлено метеопредупреждение. Сильный снег шел три дня подряд. За двое суток в регионе в среднем выпало 54 см осадков, что составляет 75% от месячной нормы.