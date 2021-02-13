Тульские спасатели помогают откопать из-под завалов жителя Людинова Калужской области

Около 9:00 13 февраля в городе Людиново Калужской области обрушилась бетонная крыша автосервиса Фото: Алексей ФОКИН

Около 9:00 субботы, 13 февраля, в городе Людиново Калужской области произошла трагедия. Под тяжестью снега, который валит в регионе второй день, обрушилась бетонная крыша автосервиса. По поступившей в экстренные службы информации, внутри в этот момент находились люди – собственник помещений и его сын. Работы были настолько сложными, что калужские спасатели обратились за помощью к тулякам. На помощь в разгребании завалов отправились тульские спасатели в составе 50 человек и 6 единиц техники. В ходе спасательных работ удалось обнаружить 60-летнего мужчину. К сожалению, он погиб. В данный момент туляки продолжают работу на месте и ищут его сына. Будем надеяться, он жив.

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Возможно, под завалами находится еще один

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